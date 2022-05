Demandan unha solución ás verteduras de augas fecais en Corcubión

Corcubión. O voceiro municipal do BNG de Corcubión, Lois Lado, rexistrou unha petición no concello instando a que se solucionen “dunha vez as verteduras procedentes da depuradora de Agra da Ribeira”. Asegura que, o pasado domingo, os veciños que paseaban polo paseo marítimo, “puideron comprobar como novamente o desaugue da depuradora vertía augas fecais directamente ao mar, contaminándoo e provocando ademais cheiros pestilentes”.

Lado asegura que “non é a primeira vez que pasa, pois habitualmente existen verteduras neste punto, e tamén noutro desaugue ao final do paseo”. Por esta razón, os nacionalistas demandan “as medidas oportunas para evitar novas verteduras e que se analice de inmediato as augas na praia de Quenxe, pois estes días de calor a xente acode á mesma a bañarse, sendo moi utilizada pola rapazada adolescente”. Consideran que “é necesario asegurar a calidade das augas canto antes e evitar calquera tipo de afeccións nas persoas”.

O portavoz nacionalista manifestou que “a estas alturas non poden pasar estas cousas, e o alcalde ten que evitar por todos os medios que existan verteduras de augas residuais cerca das áreas de baño, porque o verán está aí na esquina e a poboación en breve vaise duplicar”. Engadiu que é “necesario tamén adoptar as medidas de seguridade na calidade das augas, estes días a xente estaba bañándose na praia e todo o mundo comprobou as verteduras, hai que facer algo xa”, conclúe. M. LAVANDEIRA