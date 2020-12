Denuncian a división de parques eólicos en Vimianzo e Dumbría

As asociacións ecoloxistas Petón do Lobo, Cova Crea e O Ouriol do Anllóns veñen de denunciar o que consideran unha “fragmentación eólica fraudulenta” dos parques eólicos Alto da Croa, Alto da Croa II e Monte Tourado, proxectados en Vimianzo e Dumbría. Din que a división obedece á intención de "evitar a avaliación global dos impactos ambientais e abaratar custos ao compartir infraestruturas comúns”.

Aseguran que, na realidade, as tres instalacións que promove o grupo Greenalia Wind Power son “un único parque eólico". Sinalan que así se deduce tamén dos informes presentados. Así, sinalan que a declaración de impacto ambiental do proxecto Alto da Croa II “admite que a evacuación da enerxía producida no parque efectuarase a través do seu centro de seccionamento que tamén será o punto de conexión para evacuar a enerxía xerada polos outros dous parques”.

Asemade, engaden, dos 4.416 metros de gabias que abrirán para soterrar o cableado de media tensión e de comunicacións que conectarán os aeroxeradores coa oficina de control, “382 metros serán compartidos co parque eólico Monte Tourado e 1.094 m. do cableado discorrerán por gabias autorizadas no proxecto de Alto da Croa”. A maiores, sinalan, “hai que engadir os 662 metros de gabia para a liña de interconexión entre o centro de seccionamento e a Subestación Colectora Regoelle”.

Por outra banda, os colectivos ecoloxistas sinalan que o Instituto de Estudos do Territorio recolleu nun dos seus informes que un dos aeroxeradores do parque eólico Alto da Croa II se situaría nunha localización na que non existen este tipo de instalacións, alertando de que xeraría un importante impacto visual. A este respecto, a empresa promotora respostou na declaración de impacto ambiental que se trataba dun erro do referido organismo, sinalando que “existe un parque eólico autorizado, o de Alto da Croa, con autorización administrativa mediante resolución do 22 de agosto de 2013 e con aprobación definitiva do proxecto sectorial de incidencia municipal mediante acordo do Consello da Xunta do 27 de setembro de 2014, pertencente a unha sociedade vinculada tamén a Greenalia”. Subliñan que esta instalación se atopa nas proximidades do referido aeroxerador “engadindo ademais que o acceso a dita máquina faise aproveitando as infraestruturas do parque Alto da Croa”.

A maiores, segundo os citados colectivos, a promotora dos parques xustificou a “inviabilidade de recolocar o aeroxerador na contorna das outras máquinas, primeiramente porque se incumpriría coas distancias de solapamento entre parques eólicos legalmente establecidas e, segundo, porque podería causar interferencia no radar que Salvamento Marítimo ten nesa zona”.

Ante esta situación, a Asociación Ambiental Petón do Lobo, Cova Crea e O Ouriol de Anllóns teñen previsto solicitar os expedientes completos para coñecer polo miúdo os detalles dos referidos parques. A secretaria de Petón do Lobo, Ana Varela, lembra que xa denunciaron esta mesma práctica de fragmentación cos parques Campelo, Bustelo e Toural, proxectados en Carballo, Coristanco e parte de Santa Comba.