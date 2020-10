Denuncian que xa non dan citas no ISM ata o ano 2021

A Confederación Intersindical Galega (CIG) denuncia que a inactividade do centro do Instituto Social de la Marina de Corcubión “deixa sen recoñecemento médico obrigatorio aos mariñeiros da Costa da Morte”. A falta de médico dende hai case tres meses e a saturación da atención no ISM da Coruña “están a provocar situacións desesperadas para os mariñeiros e mariñeiras, que están a ver como lles caducan os recoñecementos e non poden solicitar cita para renovalos até o próximo ano”, aseguran.

Ter o recoñecemento médico actualizado é un requisito obrigatorio para poder traballar, polo que os traballadores aos que lle caduca “non poderán sair a faenar, xa que a Capitanía Marítima non lles deixará embarcar até que o ISM lle volva facer a revisión”.

Dende a CIG esixen ao Ministerio de Seguridad Social que cubra “de inmediato” a praza de Corcubión e dote de todos os recursos humanos e económicos o ISM, do que dependen máis de 1.400 persoas da Costa da Morte.

“O que non pode ser é que por unha cuestión puramente de aforro nun servizo público, os mariñeiros e as mariñeiras non poidan saír a traballar e se lles condene á miseria e a ver reducidas as súas pensións para quen está a piques de xubilarse”, denuncia Manuel Camiño, secretario comarcal da FGAMT-CIG da Coruña.

Lembra que na reunión mantida coa responsábel provincial do ISM, “esta non só non atendeu a petición para dotar de médico a oficina de Corcubión, senón que mesmo deixou entrever a intención de pechar o centro para ir a unha privatización”.

Á vista desta situación, a CIG abordará co persoal afectado as medidas a desenvolver e non descartan a convocatoria de mobilizacións “para evitar o peche do centro e esixir unha oferta pública de emprego para repor o persoal médico do centro de Corcubión, en condicións dignas e estábeis, de maneira que se garanta a continuidade do servizo e unha atención próxima e de calidade ás persoas que traballan no mar”.