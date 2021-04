Desestimada la demanda sindical contra el segundo ERTE de Xeal

La justicia ha desestimado íntegramente la demanda de conflicto colectivo interpuesta por los sindicatos CIG, UGT, CGT Y USO contra el segundo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) aplicado por Xeal entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, el cual había sido aprobado con el apoyo de la mayoría sindical, según informa la compañía.

El Juzgado de lo Social de A Coruña ha dictado sentencia desestimando íntegramente la demanda contra el ERTE aplicado legalmente, por entender que concurren causas para su aplicación y da por probado que la representación legal conocía toda la información necesaria en el momento de la negociación.

Igualmente, el juez aprecia especialmente que la empresa ha intentado realmente que el impacto de la suspensión de contratos fuese menor: “Y este juzgador lo que aprecia es que eso es lo que ha ocurrido en septiembre de 2020, quedando acreditado que, además, la empresa ha intentado realmente que el impacto de las suspensión de contratos de trabajo fuera de menor intensidad al que se pactó (no aplicando el ERTE en el año 2019 y retrasando su aplicación hasta septiembre de 2020 y con una afectación para los trabajadores muy por debajo del límite máximo pactado en el centro de trabajo que nos ocupa) por lo que la decisión empresarial, bajo mi punto de vista, no puede ser declarada nula ni injustificada; es perfectamente legal al derivarse del ERTE vigente acordado con la parte social por lo que no cabe reproche alguno a su actuación en los concretos términos que se contienen en la demanda y sobre la base de los hechos que fundaban la pretensión actora”, recoge el fallo.