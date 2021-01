Distinguen ao albergue Bela Muxía coa Q de calidade

O Bela Muxía convérteuse no primeiro albergue da 1ª categoría de España en certificarse coa marca Q de calidade turística do Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). O xerente do establecemento, Pepe Formoso, asegura que “é o recoñecemento ao esforzo realizado na implantación dun sistema no que levamos traballando máis dun ano”.

Unha vez evidenciado o cumplimento dos requisitos técnicos que a norma dicta, e mediante unha auditoría externa levada a cabo pola empresa homologada SGS, desde Bela Muxía implementouse o novo sistema de xestión orientado ao servizo do cliente e á mellora continua.

Os establecementos avalados pola Q aseguran que a súa prestación de servizo é garantía de calidade, seguridade e profesionalidade, aspectos diferenciadores que nun futuro próximo, como é o presente Ano Santo, “serán a chave ao éxito, todo isto para asegurar aos clientes a mellor experiencia turística posible”, engade.

A obtención da marca implica a nivel externo un aumento da satisfacción dos seus clientes (fomentando a fidelización directa e indirecta), unha mellora na reputación da organización e a ostentación dun selo diferenciador frente á sua competencia. A nivel interno, mellora a xestión e a eficacia das actividades que se realizan, optimiza os recursos, motiva ao persoal e establece un sistema para controlar de forma eficaz o desempeño da organización.