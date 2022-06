Diversión asegurada co parque de atraccións MuxiUP! Sejunda edisión

O goberno local presentou a segunda edición da programación cultural, deportivae festiva de verán MuxiUp! Sejunda edisión. Comezará coa apertura do parque de atraccións o día 23 de xuño no porto muxián, “un atractivo que foi pioneiro na provincia o ano pasado, e que nesta segunda edición será aínda máis grande e cheo de sorpresas”, afirman. Agardan que aumente tamén a asistencia para que “toda a veciñanza de Muxía poida gozar dunhas xornadas festivas na súa vila”.

Como novidade, a rapazada de vila da Barca terá un carné co que durante a inauguración e a clausura poderán, de forma gratuíta e cantas veces queiran, acudir a todas as atraccións situadas na explanada do porto.

Outras das sorpresas, e para completar esta actividade infantil, serán as dúas actividades nocturnas festivas. O 24 de xuño, poderase gozar e bailar co Muxiup! Young que traerá a discoteca móbil Impacto, acompañada dun DJ invitado, e un día despois e para os máis adultos, chega o Muxiup! Senior, onde se combinará o espectáculo da orquestra Noche de Estrellas e a discoteca Impacto.

Ademais, durante todo o verán haberá exposicións, mostras de artesanía, ioga na praia, espectáculos, concertos, actividades nas parroquias e o xa tradicional autocine de Muxía, único na Cosa da Morte, e no que este ano o protagonista será a versión familiar do filme Pinocho.

Tras a presentación, o alcalde de Muxía, Iago Toba, quixo destacar “o esforzo e o compromiso da concelleira de Cultura, Olalla Benlloch, que non tendo dedicación remunerada está a realizar unha labor nunca antes vista neste concello no eido cultural. É un orgullo ver como grazas ao seu gran traballo, Muxía é referente na comarca no ámbito cultural”.

“Planificamos unha programación cultural completa e pensada para todos os públicos. Despois deste anos duros de pandemia confiamos en que esta segunda edición do MuxiUp sexa un impulso de alegría e positividade para toda a veciñanza de Muxía”, destacou a concelleira Benlloch.