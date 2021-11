Dobre inauguración de exposicións nas Torres do Allo e no centro cultural de Baio

As Torres do Allo acollerán a partir do venres, día 19, a exposición Recordos dun oficio. Historias dun traballo e as súas pertenzas. Memoria dos veciños de Zas e do seu impetuoso traballo, organizada pola área de Cultura e Patrimonio do Concello de Zas. O acto inaugural dará comezo ás 19.00 horas e estará presidido polo alcalde, Manuel Muíño.

O rexedor inaugurará tamén ao día seguinte, o sábado 20, a exposición permanente sobre a figura e obra de Enrique Labarta Pose, que poderá verse no centro sociocultural de Baio. O acto de apertura comezará ás 13.00 horas.