Dúas persoas resultaron feridas e tiveron que ser trasladadas ao Hospital Virxe da Xunqueira, de Cee, como consecuencia dun accidente de tráfico acontecido na noite do martes na AC-445, á altura de Sardiñeiro de Abaixo, no municipio de Fisterra. No sinistro víronse implicados tres vehículos.

Ata o lugar acudiron no auxilio dos accidentados os bombeiros de Cee, Protección Civil de Fisterra e a Garda Civil de Tráfico de Corcubión.