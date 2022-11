Dous millóns para arranxar a pista e a senda peonil de Reira, en Camariñas

Camariñas. O agardado proxecto para a mellora da seguridade viaria na pista de Reira (Camariñas) xa é unha realidade, despois de que a Demarcación de Costas en Galicia aprobase un investimento de 1.946.742,38 euros para acondicionar a vía.

A actuación, que comprende o tramo que vai desde o cabo Vilán ata o Cemiterio dos Ingleses, pretende preservar e conservar o ecosistema natural, habilitar un paso peonil seguro, solucionar as alteracións no firme, garantir a protección sobre a costa e poñer en valor este espazo.

Os traballos contemplados pola Demarcación de Costas en Galicia son o acondicionamento do sendeiro existente, creando unha senda peonil de 1,60 metros de ancho estabilizada entre beirarrúa de madeira e cunha berma verde como zona intermedia entre a senda e os acantilados.

Ademais, mellorarase a zona de tránsito de vehículos de emerxencia e de servizo, instalaranse paneis informativos sobre os valores ambientais e arranxarán as varandas de madeira.

O Concello vén de aprobar a dispoñibilidade dos terreos e que, unha vez rematadas as obras, se fará cargo do mantemento da vía. A alcaldesa, Sandra Insua, agradeceu á Demarcación de Costas a súa “total predisposición” para acometer unha actuación “moi necesaria xa que, cada ano, o Concello estaba facendo pequenos parches para solucionar as grandes fochancas que se producían nos meses de outono e inverno e que impedían o paso”. “De feito, nos últimos días, tívose que amañar a parte da pista que vai da Pedrosa á Balea, agardamos que con este proxecto iso non volva a acontecer”, afirma.

A rexedora tamén desexou que, “con esta actuación, e dunha vez por todas, rematen os problemas que provocan as choivas torrenciais nesta pista”.