Dumbría protesta porque un mestre será compartido con outro centro

Dumbría. O Concello de Dumbría remitiu ao conselleiro de Educación,e outros responsables da Xunta un escrito de apoio ás reclamacións da ANPA 15 de maio, do CEIP Plurilingüe Santa Eulalia. Quere mostrar así a súa preocupación “polo convulso inicio de curso que se está vivindo no colexio”, onde na tarde do luns se concentraron pais, nais e alumnos do centro.

Dende o Concello comparten as reivindicacións da ANPA e din que “non é entendible que, pese a non ter diminuído o número de matrículas con respecto ao ano anterior, senón todo o contrario, a Consellería de Educación tome a decisión de que un dos profesores destinados no centro, e cuxa praza se atopa no mesmo, pase a ser compartido con outro centro escolar”.

“Segundo nos informan desde a ANPA 15 de maio, dito mestre ten o seu destino definitivo no colexio desta localidade, coa dedicación plena ao mesmo e con suficiente alumnado ao que atender”, afirman. Por iso, engaden, “resulta totalmente incomprensible que este alumnado se vexa privado das horas de atención que lle pertencen. Non é de recibo, engaden, “o trato discriminatorio do alumnado do rural que está a recibir por parte da Consellería. A calidade de vida da poboación rural, e da Costa da Morte en concreto, está a minguar día a día”.

A este respecto, desde o Concello dumbriés sinalan que “os recortes en educación, coma o que nos ocupa; en Sanidade, coa supresión de servizos e o peche de consultas en pleno mes de agosto, mes no que o incremento de poboación é significativo; as deficiencias en servizos de pediatría e matronas; os déficits en infraestruturas, con estradas nun estado lamentable, bacheadas; están a facer cada día máis complicado fixar poboación neste territorio. Non pode ser que a xente que vivimos no rural sexamos tratados coma cidadáns de segunda. Os dereitos das nenas e nenos do rural non poden ser menores que os dos outros”, afirman.

Por iso piden que sexan escoitadas as demandas da ANPA e que o mestre asignado ao centro, e con praza no mesmo, poida levar a cabo as súas tarefas a tempo completo en Dumbría.

Apoio da CIG

Tamén a CIG-Ensino manifestou o seu apoio á comunidade educativa do CEIP de Dumbría e lembra que, no seu momento, o sindicato denunciou diante da Xefatura Territorial da Coruña a pretensión de converter unha praza de Educación Primaria do colexio dumbriés en itinerante co CEIP Praia de Quenxe, de Corcubión. Din que esta mesma situación está a vivirse “en centros de todo o país nun comezo de curso que pon de manifesto o abandono que fai a Consellería de Educación do ensino público”.