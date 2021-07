El Museo do Encaixe, en la Homo Faber Guide

CAMARIÑAS. El Museo do Encaixe de Camariñas ha pasado a formar parte de la prestigiosa Homo Faber Guide, una guía gestionada por la Michelangelo Foundation que recoge los museos artesanales y del mundo del diseño más relevantes de Europa. También galerías, talleres y tiendas relacionadas. En la citada guía se difunden varias fotografías de piezas de encaje, los horarios de visita y un enlace a la web del propio centro expositivo camariñán. Desde el gobierno local destacaron que se trata de un paso más en la internacionalización de esta tradición. “En Camariñas, el sonido de las olas compite con el característico sonido de las famosas tejedoras de encaje de bolillos” destacan en la Homo Faber Guide. Estos días en el Museo do Encaixe se puede visitar la exposición Filomena de Rocío Utray. La muestra estará abierta hasta el 17 de agosto. Fue inaugurada por la alcaldesa Sandra Ínsua. Está compuesta por troncos arrastrados por el huracán Filomena en Pozuelo de Alarcón. Para “curar sus heridas”, los materiales se vistieron de encaje. Mientras tanto el Ayuntamiento de Camariñas, a la vez que espera la próxima edición de la Mostra do Encaixe, prevista para octubre, sigue manteniendo viva esta tradición. De hecho recientemente 17 niñas y cuatro mujeres pudieron adentrarse en el palillo. X.M.L.