‘El Musical de los 80 y 90’ chega a Cee

COSTA DA MORTE. A comedia musical orixinal máis divertida do ano, El Musical de los 80 y 90, chega este mércores a Cee. Poderá verse ás 21.00 e 23.00 horas no auditorio da casa de cultura. As entradas están á venda en Woutick e na biblioteca municipal. O espectáculo está enmarcado na programación de Nadal, que terá continuidade o vindeiro sábado, día 10, cun Certame de Panxoliñas no que participarán as corais polifónicas San Roque de Vigo e Costa da Morte xunto co Orfeón Xan Montes, de Lugo. Comezará ás 20.00 horas no auditorio.

O Nadal tamén é tempo de solidariedade, e o domingo, día 11, celebrarase en Cee o II Festival Solidario contra o Cancro (18.00 horas, auditorio). A música volverá a ser protagonista o sábado 17, da man de La Habitación de la Música, que deleitará aos asistentes ao concerto con jazz, vogal clásico e tamén temas propios do tempo de Nadal.

Ao día seguinte, domingo 18, a cita é con Toy Story, el musical, ás 17.00 e 19.00 horas no auditorio. Trátase dun musical interactivo para que desfruten tanto os máis pequenos como os adultos. E o martes, día 20, no mesmo escenario celebrarase o Festival de Nadal (19.00 horas) que terá como protagonistas as alumnas e alumnos da Escola de Música de Cee. Á espera da Noiteboa, o Mago Antón presentará o día 23 o espectáculo Mil maxias máis. M. Lavandeira