Encaixe no castelo de Vimianzo

O castelo de Vimianzo acolleu o obradoiro Encaixe, impartido polas artesáns da asociación de palilleiras As Nemanquiñas, dentro da programación Artesanía en Vivo organizada polo Concello.

Desde o goberno local móstranse “tremendamente satisfeitos” coa boa acollida deste tipo de actividades que “só demostran que as propostas relacionadas coa nosa tradición e cultura seguen a ser moi demandadas por moitos veciños e veciñas da localidade e comarca”.

A próxima cita será dobre. O sábado, 10 de setembro ás 11.00 horas, desenvolverase o obradoiro Encadernación da asociación Aspadex. Esta proposta, na que as persoas participantes aprenderán a encadernar e coser con coiro, estaba programada para o 27 de agosto pero tivera que ser adiada por motivos da entidade.

Xa pola tarde, a partir das 19.00 horas, no patio do castelo terá lugar o Desfile do liño, da man da asociación Amigos do Liño de Galicia. A actividade estará presentada polo modelo Damián Álvarez.