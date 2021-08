Encontro en Fisterra para pór en valor a vida cultural e a creatividade

Fisterra. Artistas, arquitectos, científicos e escritores xuntaranse en Fisterra os días 4 e 5 de setembro para protagonizar Des-enfocar, unha iniciativa de Cooperativa Performa impulsada polo Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo 21-22 en colaboración co Concello fisterrán. Todos eles porán en valor a vida cultural e constitúen unha defensa e promoción da creación artística galega.

O punto de partida do festival será no Museo da Pesca, onde o poeta local,Alexandre Nerium fará unha visita guiada. Xa pola tarde, o biólogo Nacho Munilla dirixirá unha busca e exploración, sonora e visual, das aves que viven na vila a través dun percorrido que parte do porto. A seguinte cita será con Estevo Creus quen, dende a praia de Langosteira, dará un recital poético. A primeira xornada pecharase cun concerto de Su Garrido Pombo.

O domingo comezará cun paseo pola arquitectura partindo da igrexa de Fisterra da man do artista Christian García Bello. O percorrido continuará no restaurante O Trebón, onde Pepe Formoso dirixirá unha comida comentada cun menú formado por produtos típicos da zona. Para baixar a comida toca un roteiro mariñeiro guiado de novo por Alexandre Nerium. O peche chegará cun concerto da banda Os amigos dos músicos na praia da Langosteira.

Os interesados en acudir a calquera das actividades poderán consultar o programa detallado no enderezo desenfocarfisterra.pergorma.gal, onde tamén poderán reservar praza de forma individual para cada unha delas. A reserva é obrigatoria para poder asistir aínda que, no caso de non encher a cabida antes dunha actuación, as prazas libres poderán cubrirse por orde de chegada.

A iniciativa foi presentada este luns no Pazo de San Roque, en Santiago, polo secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, que estivo acompañado por David Barro, Mónica Maneiro e Iñaki M. Antelo, da Cooperativa Performa.