Ensinan a facer artesanía no Castelo de Vimianzo

VIMIANZO. Ás once da mañá deste sábado, o Castelo de Vimianzo acolleu un novo obradoiro dentro da programación de Artesanía en Vivo que desenvolve o Concello durante o verán. Nesta ocasión foi a Asociación Arte en Palla de Baíñas a que impartiu unha actividade onde o público, entre outras cousas, aprendeu a trenzar pulseiras. No goberno local están moi contentos coa boa acollida que están tendo todas as propostas desenvoltas na fortaleza soneirá e convidan á veciñanza e turistas a que se pasen polo Castelo porque “é un dos mellores lugares para desfrutar e aprender sobre a nosa cultura e a nosa historia”, sinalan. A seguinte cita terá lugar este próximo sábado, a cargo do Obradoiro Lista, que impartirá o taller Modela co barro, tamén ás once da mañá, previa inscrición na páxina web municipal. Este martes tamén se celebrará unha nova visita teatralizada ao Castelo con Os Quinquilláns. Haberá dous pases: un ás 12.30 e outro ás 17.00 horas. c. v.