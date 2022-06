Escolares de Dumbría celebraron o Día dos Oceános na praia de Camelle

Once escolares e dous profesores do CEIP Santa Eulalia de Dumbría celebraron o Día dos Océanos no local de Mar de Fábula e na praia de Camelle (Camariñas), nunha xornada á que se sumaron investigadores do grupo EqualSea Lab da Universidade de Santiago, centrado no estudo da Equidade e Gobernanza dos Océanos.

Dende o colectivo Mar de Fábula amenizaron a celebración con diversas historias e explicándolle aos escolares o seu traballo na limpeza do mar. Os nenos e nenas fixéronlles moitas preguntas e ceibaron a súa imaxinación creando animais e figuras fantásticas xogando co lixo plástico almacenado pola asociación medioambiental.

Como colofón á xornada baixaron á praia “para coñecer de primeira man, enchoupados co fino orballo, o multicor agasallo de lixo mariño que os océanos achegaban este día á praia de Camelle, para celebrar a súa efeméride”, sinalou Xosé Manuel Barros, portavoz de Mar de Fábula.