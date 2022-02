Esixen que os cursos do ISM se impartan en Corcubión

Corcubión. A CIG denuncia o “deterioro e o desmantelamento que se está a producir no Instituto Social da Mariña (ISM) da Costa da Morte ao denegar a dirección a posibilidade de realización de cursos presenciais de formación sanitaria na oficina de Corcubión ou nas instalacións que ofrecen a Confraría de Pescadores e Concello”.

Esta formación, lembran, “é necesaria por imperativo legal para o desenvolvemento da súa actividade laboral no mar”. Porén, a Xefatura da Sección de Formación da dirección provincial do ISM da Coruña contestou “cunha negativa á solicitude presentada pola confraría”. Ofrece como alternativa a realización do curso desprazando os traballadores e traballadoras á Coruña ou Noia e, preferentemente, á formación en liña.

“Para as mariñeiras e mariñeiros ter que desprazarse ás localidades citadas suporíalles a perda de xornadas de traballo de até cinco días”, engaden dende a CIG. E a formación telemática, “deixaría a moitos mariñeiros sen acceso aos cursos ao non dispor de medios informáticos e de coñecementos necesarios”, advirten.

A CIG esixe que se imparta a formación nos centros da rede formativa do ISM, neste caso en Corcubión. M. L.