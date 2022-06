Excursión ao Aquarium do Servizo de Atención Temperá de Costa da Morte

O Servizo de Atención Temperá (SAT) da Costa da Morte, do que é membro o Concello de Camariñas xunto con outros nove concellos da zona, programou para este sábado, 18 de xuño, a súa primeira saída en familia con motivo do Día da Atención Temperá.

O lugar escollido para esta actividade é o Aquarium Finisterrae da Coruña. A fin de facilitar que asistan todas as familias contarase con transporte, que fará dúas paradas: unha na estación de autobuses de Cee (saída ás 10.00 horas) e a outra na parada de autocares fronte ao SAT en Vimianzo (saída ás 10.45 horas).

A visita ao Aquarium está prevista para as 12.00 horas e, se fai bo tempo, xantarán no merendeiro da Praia de Lapas (ao carón do acuario).