Exposición colectiva de pintura no faro Vilán

CAMARIÑAS. A sala de exposicións do faro de cabo Vilán (Camariñas) acollerá do 4 de outuro ao 4 de novembro unha nova mostra artística conxunta que leva por nome Lucet. Está formada por obras pictóricas das artistas Rosario Puente Vázquez, María José Puente Vázquez, Ana Cancela Muras, Nuria Ruibal García, Melania Gómez Barral, Julia San Martín del Barrio e Sabela Sobrino San Martín. A exposición recolle unha ampla representación da obra de cada unha das artistas, e tamén diferentes técnicas e estilos: acuarelas, óleos, gravados e traballos de técnica mixta. Igualmente, a temática das pinturas é moi diversa, aínda que predominan os motivos paisaxísticos, mariñeiros e urbanos de Galicia. A mostra está organizada pola Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas (Aept), que xestiona as salas do faro de cabo Vilán. Os interesados poderá visitala de mércores a domingo, de 11.00 a 18.00 horas. M. LAVANDEIRA