Falece un veciño de Camariñas tras caerlle unha árbore enriba

Un veciño de Xaviña (Camariñas), de 82 anos, faleceu este mediodía ao ser golpeado por unha árbore que estaban cortando nunha finca da súa propiedade. O 112 Galicia recibía ás 12.20 horas o aviso por parte do persoal sanitario, que solicitaba axuda para liberar a unha persoa. A pesar dos seus esforzos, tan só puideron confirmar o pasamento do home.

O 112 pasou aviso aos Bombeiros de Cee, que finalmente non chegaron a intervir posto que a persoa estaba liberada. Así o indicaron os servizos sanitarios cando novamente contactaron co 112 para confirmar o falecemento do home. Ademais dos bombeiros tamén foron informados polo 112 Galicia os axentes da Garda Civil e os membros da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade.