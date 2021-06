Ferida unha moza ao chocar un coche contra un poste de formigón en Fisterra

Os bombeiros de Cee tiveron que excarcerar este mediodía a unha moza que viaxaba de acompañante nun turismo que se saíu da vía e acabou batendo contra un poste de formigón da rede eléctrica no lugar de Hermedesuxo de Abaixo, en Fisterra. No vehículo viaxaban outras tres persoas, que conseguiron saír polo seu pé.

A moza, debido á deformación do coche e á posibilidade de que poidese sufrir lesións graves, tivo que ser excarcerada, para o cal os bombeiros tiveron que retirar o teito do vehículo para facer espazo para a súa extracción, seguindo as indicacións dos sanitarios do helicóptero do 061 que se desprazou ata o lugar. Finalmente, a ferida foi trasladada en ambulancia ao hospital de Cee.

Ademais dos bombeiros e sanitarios, tamén participaron no auxilio dos accidentados voluntarios de Protección Civil de Fisterra e a Garda Civil de Tráfico.