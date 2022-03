Festa da familia en Dumbría

Despois de dous anos sen poder celebrarse, este ano volve a Festa da Familia á Devesa da Lúa, na carballeira de Berdeogas (Dumbría). Será o domingo, día 31 de xullo, tal e como se acordou na reunión celebrada na casa consistorial para abordar os preparativos. Trátase, segundo o alcalde, José Manuel Pequeño, dunha “xuntanza que ten un especial significado para a veciñanza, e este ano aínda máis, se cabe”.

Na xuntanza avaliáronse as medidas para cumprir cos protocolos sanitarios, o que implicará axustes no aforo e nas distancias. Nesta edición, ao igual que en anos anteriores, as familias poderán traer das casas os seus menús. A maiores, o Concello xestionará os servizos dunha pulpeira para quenes prefiran comprar a comida no recinto.