Festa do congro no porto de Muxía

costa da morte. Tras dous anos de parón, Muxía ten preparada unha gran edición para a XXIV Festa do Congro de 2022. A celebración comezará ás 13.00 horas do venres, 15 de abril, coa degustación do congro en especialidades no porto muxián. A xornada gastronómica será amenizada polo grupo musical Xaramiños do Corporiño. A continuación terá lugar a sesión vermú a cargo do Dúo Charada.

Na quenda vespertina, a festa contará coas actuacións do Combo Dominicano e a discoteca móbil Mega CDC.

O sábado, día 16 desde as 13.00 horas o paseo marítimo acollerá a degustación do mexillón, así como a sesión vermú e verbena co Dúo Charada. Ademais, durante os dous días as persoas visitantes poderán gozar da mostra de artesanía en vivo na Casa das Beiras. Tamén estará dispoñible unha exposición dos secadoiros tradicionais de congro.

Tras a presentación, o alcalde Iago Toba, puxo en valor que “tras dous anos sen esta festa tan especial para todos os muxiáns e muxianas, desde o goberno local apostamos por unha gran edición da festa do congro, con moitas novidades e que estamos seguros de que vai a gustar moito a toda a veciñanza”.