Fisterra terá que modificar o plan especial do casco antigo

Fisterra. A Xunta vén de informar desfavorablemente a parte patrimonial-cultural do Plan Especial de Protección e Reforma Interior do Casco Histórico de Fisterra porque “a valía patrimonial de dita zona non se reflicte na ordenación proposta”.

As discrepancias técnicas afectan tamén á altura da estrutura urbana e arquitectónica, “xa que os técnicos non consideran adecuado o incremento del alturas xeneralizado para todas as edificacións”. Ademais, engaden, “non aparecen identificados os elementos discordantes nas edificacións con valor cultural nin se insiren medidas para a mellora e recuperación de inmobles con intervencións pouco afortunadas nas últimas décadas”.

Por outra banda, os técnicos aseguran que a proposta presentada non reflicte a necesidade da recuperación da imaxe arquitectónica degradada nin a importancia do Camiño de Santiago na vila ao non incluír un estudo pormenorizado das pendentes, parcelas e afeccións co fin de garantir que se conserve a súa estrutura e fisionomía no territorio.

A Dirección Xeral de Patrimonio Cultural ponse a disposición do Concello de Fisterra “para explicarlle o contido do informe, resolver dúbidas e garantir a axeitada protección do casco antigo”.