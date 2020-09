Formación en Camariñas para as persoas titulares de montes

Camariñas. Baixo o lema Valoremos o noso monte, o Concello de Camariñas porá en marcha un programa de actividades formativas dirixidas a propietarios de montes. Serán tres cursos (un presencial e dous online) que se impartirán entre o 26 de setembro e o 29 de outubro.

O obxectivo é aportar as ferramentas necesarias para que poidan poñer en valor as súas explotacións forestais. O primeiro dos cursos, de modalidade presencial e con aforo limitado, centrarase no aproveitamento resineiro e ocupará toda as fins de semana dende o 26 de setembro ata o 24 de outubro. Desenvolverase na Casa da Sociedade de Xaviña e contará a maiores cunha saída ao campo para facer unha demostración do método de resinación.

Os dous cursos restantes, de modalidade en liña, faranse mediante a plataforma Webinar. O primeiro, cun total de 16 horas recollidas entre o 14 e o 28 de outubro, centrarase nas novas tecnoloxías de xeoposicionamento para a xestión dos montes. Pola outra banda, o relativo á valorización de subprodutos forestais, farase do 15 ao 29 de outubro tamén cun total de 16 horas.

As persoas interesadas en inscribirse nalgún dos cursos ou que teñan calquera dúbida poden solicitar máis información contactando co concello a través do enderezo electrónico domingo.canosa@camarinas.net ou chamando ao número 653 276989. M. LAVANDEIRa