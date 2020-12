Goberno e Adiante Vimianzo avivan disputas pasadas sobre o arquitecto

Vimianzo. Unha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) favorable ao arquitecto municipal de Vimianzo, reavivou este venres as disputas entre Adiante Vimianzo (agora na oposición) e o PSOE (actualmente no goberno).

As discrepancias xurdiron ante a proposta do executivo local de volver a consignar ao devandito técnico os complementos de destino e específico, “tal e como constaba antes da aprobación da Relación de Postos de Traballo do goerno de Manuel Antelo”, afirman.

Non obstante, Adiante Vimianzo asegura que a sentenza “non entra nesa cuestión” e alegou que non existe informe de Intervención, polo que o asunto quedou sobre a mesa. Sinalan que “non é normal promover un acordo destas características saltando o que di a normativa ao respecto do que debe facer a intervención municipal. A intención da alcaldesa de volver á realidade de hai 10 anos provoca importantes custes económicos ao concello, ademais de inseguridade xurídica e agravios”.

Pola súa banda, a rexedora, Mónica Rodríguez acusa a Adiante Vimianzo de intentar “tumbar o cumplimento dunha sentenza xudicial firme”.

Sinala que “o que trata de facer Antelo é impedir que se lle devolva a este traballador o que el mesmo lle quitou no seu momento, baixo criterios moi ambiguos e de escaso valor argumental”.

Lembra que o problema vén do ano 2017 cando “o daquela equipo de goberno realizou unha modificación na RPT na que resultaron perxudicados varios traballadores do cadro de persoal do Concello, coa diminución das súas retribucións”. Agora, engade, “e cunha sentenza en firme sobre a mesa, este punto volverá a tratarse na sesión ordinaria de xaneiro”. J. M. R.