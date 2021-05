Goberno e oposición de Muxía tentan salvar os fondos do Plan Único

Tras varias reunións e negociacións levadas a cabo polo goberno local do Concello de Muxía coa Deputación da Coruña, o ente provincial concedeu unha prórroga ao municipio muxián para tentar salvar o Plan Único. Tras acadar esta moratoria, o executivo local convocou aos voceiros da corporacón a unha comisión de contas que se levará a cabo hoxe nun intento de recuperar un plan de obras que desde o goberno local consideran “clave para o futuro de Muxía”.

Aseguran que “faremos todo o posible por saír do bloqueo, a pesar da falta de interese por parte da oposición, que nin sequera interesouse en contactar coa Deputación para coñecer de primeira man a situación do Plan Único ou as posibles solución, como si o fixemos nós”.

O alcalde de Muxía, Iago Toba, tamén quixo destacar que “este tipo de comisións xa se levan facendo durante estes dous anos e, ata o momento, non se presentou ningunha proposta por parte da oposición”.