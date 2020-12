Graban a un hombre en Cee amenazando a un taxista con un hacha y una motosierra

La parada de taxis de la calle Domingo Antonio de Andrade, de Cee, fue escenario en la noche del sábado de un violento enfrentamiento entre un hombre, al parecer vecino de Fisterra, y un taxista, al que el primero intimidó e intentó agredir, primero con un hacha y, después, con una motosierra. El enfrentamiento fue grabado por unos vecinos y el vídeo circula por las redes.

La Guardia Civil ya es conecedora de los hechos pero, de momento, no se ha presentado ninguna denuncia, aunque no descartan que pudiera registrarse en las próximas horas. De no ser así, abrirán una investigación de oficio a partir del vídeo en el que se aprecia claramente una intimidación con armas, según indicaron.

En las imágenes se puede ver como el agresor se dirige vociferando hacia el taxista con un hacha en la mano, acusándole de haberle “tocado o cú” a su novia y de ser “un violador”. El profesional del taxi mantiene la calma e intenta dialogar con él, pero el atacante no atiende a razón y golpea repetidas veces, con fuerza, el hacha contra el suelo.

Después decide marcharse y rompe el hacha tras arrojarla con fuerza sobre el pavimento de la vía. Se dirige a una furgoneta de la que saca una motosierra, que enciende en medio de la calle, y vuelve a dirigirse en tono amenazante al taxista, quién, tras un forcejeo con el agresor consigue arrebatarle la máquina y apagarla. La llegada de otras personas al lugar hace que el hombre abandone el lugar.