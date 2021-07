Homenaje al pintor de Muxía Gervasio Sar con una exposición

Muxía. El pintor Gervasio Sar Vilela nos dejaba el día de Navidad del pasado año a los 62 años de edad. Pero su recuerdo sigue vivo en su pueblo, Muxía. Una huella imborrable en forma de arte. Muestra de ello es la exposición que se va a inaugurar el próximo domingo, a partir de las 12.00, en el edificio de servicios múltiples de A Camposa, con el título de O diván de Freud no faro do fin do camiño. El acto será presentado por el periodista y locutor, Xusto López Carril y contará con las intervenciones de un sobrino del artista, Dimas Búa, del crítico de arte, Xosé Antón Castro y del alcalde Iago Toba. La clausura corresponderá al conselleiro Román Rodríguez. Organizan el evento el Ayuntamiento de Muxía y la Asociación de Amigos de Gervasio Sar, que preside Teresa Sar. Los comisarios de la muestra son Xosé Antón Castro y Merce Barrientos. Cuentan con el patrocinio del Xacobeo, Paradores de Turismo y Adegas Cunqueiro. Está hasta el 30 de septiembre. X.M.L.