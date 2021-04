Hondo pesar en Baíñas por la muerte de Javier García, expresidente de la Asociación San Antolín

Después de un año de lucha contra la enfermedad, esta mañana fallecía Javier García Pouso, de 53 años, expresidente de la Asociación San Antolín, de Baíñas (Vimianzo). La noticia provocó un hondo pesar en todo el municipio vimiancés, donde era muy conocido por ser un hombre comprometido con su familia, sus amigos y sus vecinos.

Desde el colectivo vecinal trabajó por la construcción del nuevo cementerio de Baíñas y, en los últimos años, Javier fue uno de los impulsores y organizadores del popular concurso de Entroido que situó a Baíñas entre las celebraciones de carnaval de referencia en Costa da Morte.

Además, formó parte de la candidatura de Adiante Vimianzo en las dos últimas legislaturas, el grupo liderado por el exalcalde Manuel Antelo. A través de las redes sociales sus compañeros le despidieron definiéndole como “unha persoa íntegra, comprometida, honrada, un traballador e loitador incansable, que non puido gañar a súa última loita persoal. Non podemos dicirche adeus, porque quedas na nosa memoria e no noso corazón para sempre”.

Su cuerpo está siendo velado en el tanatorio de Baíñas, y será enterrado mañana en el cementerio parroquial, tras el funeral que será oficiado a mediodía en la iglesia de la localidad.