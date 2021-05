Iago Toba non pensa dimitir e carga contra PP e os edís non adscritos

Na mesma liña se manifestou a voceira dos non adscritos, Mónica Vilela, quen, considera “indignante que diga que eu teño a ambición de ser alcaldesa. Debería estar calado, pois xa tiven esa oportunidade antes e non quixen, porque non teño ningunha ambición”. Critica ademais que o rexedor utilice as redes sociais do Concello “que pagamos todos, para difundir unha suposta rolda de prensa con fins políticos e para sementar odio entre os veciños, cando é el o que non quere sentarse a falar”. Espera que “reflexione” porque “se é alcalde é gracias aos que lle axudamos no seu día, pois nós tamén temos votos”. Non entende tampouco porque fala de dimisión, “pois nunca lle pedimos que dimitise, o único problema que ten é que non quere abrir camiño ao entendemento”. J. M.Muxía. O alcalde de Muxía, Iago Toba, anunciou este venres en rolda de prensa que a súa intención é seguir á fronte do goberno (PSOE, 3 edís) ata “que os veciños queiran”. Despois de que os concelleiros do PP (3) e os exsocialistas (4), agora no grupo de non adscritos, botasen abaixo o POS e o Plan Complementario, ao votar en contra no último pleno dunhas modificacións nos proxectos, sinalou que “nin empresas, nin políticos, nin expolíticos, nin ambiciosos e interesados van conseguir a miña dimisión, o poder teno o pobo”, afirmou.

Calificou os feitos do último pleno como “os máis graves ocorridos ata o de agora. Cinco persoas foron capaces de quitarlle máis de 500.000 euros aos máis de 4.700 muxiáns”. Acusa á portavoz do PP, Sandra Vilela, e á sua excompañeira de goberno, Mónica Vilela, de querer “chegar á alcaldía pola porta de atrás, sen contar co apoio dos veciños”. Respecto ás críticas que vén recibindo por parte de todos os grupos da oposición pola súa “falta de diálogo”, Toba considera que son “só unha escusa, pois adícanse a tirar todo abaixo sen plantexar ningún proxecto alternativo”.

Pola súa banda, a voceira popular, Sandra Vilela, lembra que lle pediron “por escrito” unha xuntanza para negociar os proxectos e “o alcalde negouse. Ao día seguinte enviounos a súa proposta, coa que non estamos dacordo e votamos en consecuencia”. A pesares de todo, engade, “se quere que Muxía teña POS e o Plan Complementario que se sente e fale ca oposición e negocie”. Di que o seu grupo apoiaría parte dos proxectos contemplados polo goberno “e outros non, porque entendemos que hai outras prioridades, como o saneamento de Frixe, a depuradora de Quintáns, as estradas de Sorna e Caberta ou o abastecemento ao núcleo de Muxía; tan só se trata de chegar a un acordo, e o alcalde teno na súa man, pois o PP está aberto a todo, pero ten que negociar”.

Na mesma liña se manifestou a voceira dos non adscritos, Mónica Vilela, quen, considera “indignante que diga que eu teño a ambición de ser alcaldesa. Debería estar calado, pois xa tiven esa oportunidade antes e non quixen, porque non teño ningunha ambición”. Critica ademais que o rexedor utilice as redes sociais do Concello “que pagamos todos, para difundir unha suposta rolda de prensa con fins políticos e para sementar odio entre os veciños, cando é el o que non quere sentarse a falar”. Espera que “reflexione” porque “se é alcalde é gracias aos que lle axudamos no seu día, pois nós tamén temos votos”. Non entende tampouco porque fala de dimisión, “pois nunca lle pedimos que dimitise, o único problema que ten é que non quere abrir camiño ao entendemento”. J. M.