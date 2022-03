Camariñas aprobará a súa primeira Relación de Postos de Traballo

Camariñas. O goberno de Camariñas presentará en pleno o 18 de marzo a súa primeira Relación de Postos de Traballo (RPT), que nace co consenso dos traballadores e traballadoras municipais e coa que pretende cumprir o obxectivo de crear unha “estrutura eficaz, moderna e que permita racionalizar os recursos públicos”.

Un dos grandes obxectivos que se persigue coa RPT é a funcionarización de determinados postos de traballo ocupados na actualidade por persoal laboral. “Con esta ferramenta pretendemos poñer fin ás diferencias que existían entre o persoal laboral e o funcionario, que aínda que fan as mesmas funcións os seus salarios son diferentes”, explica a alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua.

Ademais, no documento reordenase a estrutura organizativa do Concello, descríbense as características dos postos de traballo, determínanse os requisitos que se deben cumprir para a ocupación dos mesmos e racionalízase a asignación de complementos retributivos. Tras a ratificación plenaria, a RPT someterase a exposición pública e audiencia ás persoas interesadas para despois proceder á súa aprobación definitiva e publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP).

Sandra Insua incide en que “coa RPT cumprimos outra demanda histórica que había no municipio” e explica que “era necesario facela xa que un Concello ten que contar cunha estrutura e agora Camariñas vaina ter”.