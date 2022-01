Iniciación ao ioga nas vilas de Corcubión, Cee e Dumbría

Dumbría. O alumnado-traballador do obradoiro dual de emprego Camiño do Solpor comezará o día 31 a impartir clases de iniciación ao ioga nos concellos promotores do proxecto: Dumbría, Cee e Corcubión.

Impartirán dúas sesións semanais de 45 minutos, ás cales se poden inscribir as persoas interesadas chamando ao 676 657565. A previsión de remate das mesmas está fixada no mes de xullo.

En Cee as actividades levaranse a cabo todos os luns no pavillón de Brens de 10.30 a 11.15 e de 11.45 h a 12.30 horas; en Corcubión os mércores no pavillón de 11.30 a 12.15 e de 12.45 a 13.30; e en Dumbría nas instalacións do Conco os venres de 10.30 a 11.15 e de 11.45 a 12.30 horas.

O alumnado-traballador anima a toda a poboación interesada a inscribirse para coñecer os beneficios desta disciplina na consecución do benestar físico e mental.