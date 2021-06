Instan aos alcaldes a poñerse á fronte da loita contra os “macroeólicos”

COSTA DA MORTE. A Asociación en Defensa da Costa da Morte (Adecom) presentou escritos nos concellos da Costa da Morte afectados por proxectos “macroeólicos”, instando ás súas alcaldías, gobernos e corporacións municipais “a colocarse á fronte das veciñanzas afectadas”. Aseguran que o gran volume de proxectos presentados “está a desbordar ás entidades sociais, o que provoca que moita da veciñanza afectada se teña que enterar das mesmas pola prensa, o que causa unha perigosa situación de descoñecemento sobre os mesmos e as verdadeiras consecuencias que poderían estar a xestarse para as súas vidas e o seu territorio, o que as empresas trasnacionais detrás destes proxectos aproveitan para gañarse a simpatía veciñal”. Para tentar poñer couto ao descoñecemento, Adecom lanzou un ciclo de palestras dirixidas á veciñanza. A primeira será na escola de Pasarela (Vimianzo) o 3 de xullo ás 12.00 horas, coa participación de Ana Varela, da Asociación Petón do Lobo.