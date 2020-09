Íntegro asiste a 41 mulleres con diversidade da Costa da Morte

O Punto de Intervención para Mulleres con Diversidade do Rural (PIMD), lonxe de verse freado pola pandemia do covid-19, segue funcionando, doutro xeito, pero a pleno rendemento. Así o avalan os resultados, pois entre outubro de 2019 e setembro de 2020 prestou asistencia 41 mulleres da Costa da Morte, cinco máis que no ano anterior.

Este servizo, promovido pola Asociación Íntegro e cofinanciado polo Fondo Social Europeo (FSE), soubo adaptarse á nova normalidade e, tras o decreto do Estado de Alarma e o conseguinte peche das instalacións de Nantón (Cabana de Bergantiños), o colectivo puxo en marcha un servizo de atención telefónica e on-line para atender, de forma inmediata e personalizada, as novas necesidades das usuarias do programa e continuar coa actividade formativa, que este ano centrouse na elaboración de currículos e cartas de presentación, taller de habilidades prelaborais, resolución de conflitos e formación básica en prevención de riscos laborais.

As sesións estiveron formadas por grupos moi reducidos, de entre dous e tres participantes, coa finalidade de ofrecer unha atención o máis individualizada posible e adaptada ás necesidades de cada persoa.

Por outra banda, desde o PIMD Rural tamén desenvolveron numerosas accións, vía telemática e presencial (a través das visitas domiciliarias), destinadas a atender a mulleres, con diversidade ou non, en situación de especial vulnerabilidade e residentes no rural.

Dende Íntegro lembran que a atención está a disposición de calquera muller, con ou sen discapacidade, que resida no rural e precise orientación ou información sobre recursos singularizados, atención e asesoramento persoal e social, así como apoio directo nas relacións con outras entidades, organismos e servizos que faciliten ás persoas usuarias o seu proceso de integración social.

Poden tamén solicitar mediación intercultural e familiar, orientación laboral e de acompañamento na busca de emprego, incluído o emprego por conta propia e o emprendemento, así como a prospección do mercado de traballo, a intermediación e a tutorización laboral e profesional.

As interesadas poden contactar con Íntegro chamando ao número de teléfono 981 734 985 ou ben enviando un correo ao enderezo electrónico info@integro.es.

O Punto de Intervención para Mulleres con Diversidade do Rural é un servizo cofinanciado pola Secretaría Xeral de Igualdade da Xunta de Galicia e o Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, que ten como obxectivos fomentar a igualdade de oportunidades e contribuir a diminuír a tripla discriminación á que se ven sometidas moitas das beneficiarias deste programa.

DÍA DA ACCESIBILIDADE. Por outra banda, a Asociación Íntegro participará o vindeiro luns, día 21, na Semana Europea da Mobilidade de Carballo, colaborando na organización do Día da Accessibilidade. Terá un marcado carácter reivindicativo e incluirá actividades singulares e novidosas, orientadas a dar visibilidade aos problemas cos que se atopan a diario ás persoas con mobilidade reducida. Entre elas, Só cinco minutiños, que consistirá na ocupación de prazas de aparcamento na rúa Cervantes con cadeiras de rodas, muletas e carteis con algunhas das desculpas máis usadas cando se ocupan prazas PMR sen tarxeta.