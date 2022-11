Intensa fin de semana cultural en Cee

O concello de Cee acolle este fin de semana unha variada e intensa programación lúdico-cultural. Este sábado, día 12 ás 19.00 horas, a casa da cultura acollerá a Gala de Éxitos do Club Arte e Movemento para celebrar os resultados acadados nos Campionatos do Mundo, España e Galego. Realizarán tamén a entrega de grados 2021-2022, instructores 2020 e a presentación das empresas colaboradoras.

Á mesma hora, no salón de actos do Concello de Cee celebrarase unha nova xornada de baile social, de 19.00 a 22.00 h, e a partir das sete da tarde comenzará tamén a Octoberfest na Avda. Lino Rodríguez Madero (lateral do Edificio de Facenda), organizada pola Comisión de Festas Virxe da Xunqueira, e amenizada pola Disco Móbil CDC.

Unha hora despois, dentro da programación do Ano Xubilar Mariano, terá lugar na igrexa parroquial Santa María da Xunqueira de Cee o concerto presentación do disco Junqueyra, con actuacións da Coral Polifónica Costa da Morte, Coral Polifónica Airiños de Quenxe e o grupo Mestura Folk.

E o domingo, día 13 ás 18.00 horas, como broche á intensa fin de semana, chega á casa de cultura de Cee o espectáculo familiar e infantil Cubo, enmarcado no programa #FalaRedes de Política Lingüística e entregarase un exemplar do libro Cubo as primeiras 50 familias. A entrada é de balde ata completar aforo.