La acusada de intentar matar a su madre en Cee alega que todo fue un montaje

Vimianzo. La mujer acusada de intentar matar a su madre en Cee en 2020 ha alegado este martes que no la tocó y todo fue un montaje para mandarla a prisión, pues incluso ha asegurado que reanimó a su padre tetrapléjico, que se había quedado inconsciente.

Los hechos ocurrieron el 21 de abril de 2020, cuando según la Fiscalía esta mujer supuestamente intentó asfixiar hasta la muerte a su madre y posteriormente maltrató a su padre, unas cuestiones que la acusada ha negado.

La procesada se ha declarado inocente en el juicio y ha relatado que aquel día su madre hablaba por teléfono cuando ella entró en su habitación y le quitó el dispositivo, momento en que la supuesta víctima empezó a gritar por la ventana “auxilio, auxilio”.

Según su declaración, ella fue a cerrar la ventana y las dos cayeron encima de la cama: “Pero no la toqué”, ha proseguido tras afirmar que no llegó a haber contacto entre ambas. Su madre, en cambio, ha asegurado que entró en la habitación insultándola y se puso encima de ella para ahogarla: “Me tiró en la cama y con el cojín me quería asfixiar”, ha relatado.

Ha reconocido, sin embargo, que no le manifestó su intención y que ella estaba boca abajo, por lo que no pudo ver el cojín con el que supuestamente la intentó matar.

A continuación, la acusada fue al lugar donde estaba su padre, al que ha reconocido que le tiró una chaqueta a la cabeza porque la insultaba. “Juan (su padre) es tetrapléjico pero se mueve, no está encamado, y buenos manotazos que da”, ha continuado la procesada.

En aquel momento, de acuerdo a su testimonio, él se desmayó: “Yo, como soy tan mala, soy el mismísimo demonio, lo reanimé”, ha ironizado.

La procesada ha declarado que le tiene “mucho miedo a su madre” y, de hecho, se “desmayaba” cuando estaba cerca de ella, pues incluso le había anticipado un supuesto montaje para enviarla a prisión.

“Hace tiempo que me venía amenazando, que me iba a preparar una buena y que me iba a ir a Teixeiro”, ha concluido.

Su padre ha optado por no prestar declaración en el proceso que ha acogido la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña.

La Fiscalía la acusa de un homicidio en grado de tentativa contra su madre y de un delito de maltrato en el ámbito de la violencia doméstica contra su padre. Considera que existen agravantes de parentesco y alevosía y la atenuante de alteración psíquica, por lo que reclama un total de siete años y seis meses de prisión. EFE