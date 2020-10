La alcaldesa de Vimianzo asegura que el foco en el centro médico "está controlado" y pide "tranquilidad"

SANTIAGO. EP. La alcaldesa de Vimianzo (A Coruña), Mónica Rodríguez, ha lanzado este martes un "mensaje de tranquilidad" a los vecinos tras el foco de COVID-19 detectado entre la plantilla del centro de salud del municipio, del que ha asegurado que "está controlado". Y es que un total de 11 de los 15 trabajadores de este centro médico --el 73 por ciento del total-- están en aislamiento tras haber dado positivo a lo largo del fin de semana, pero tanto el Servizo Galego de Saúde (Sergas) como la regidora han asegurado a Europa Pres que el personal que falta "está cubierto".

En concreto, fuentes sindicales aseguran que, según les trasladó la Xerencia del Área Sanitaria de A Coruña y Cee, hay 11 empleados, entre sanitarios y administrativos, que han dado positivo por COVID-19. No obstante, el Área Sanitaria no precisa cuántos infectados hay en este centro, sino que simplemente confirma que están "aislados en sus domicilios".

Aunque la alcaldesa de Vimianzo ha agradecido que este lunes la administración sanitaria "se puso en contacto" con ella para informarle sobre lo ocurrido, ha señalado que fue "la primera vez" que lo hizo desde el comienzo de la pandemia. Hasta el momento, "la información recibida fue nula" por parte de la Consellería de Sanidade, ha añadido Mónica Rodríguez a Europa Press.

De hecho, la alcaldesa ha confesado que se enteró por la prensa de la entrada de Vimianzo en la alerta de nivel 1 por la incidencia de la pandemia, de acuerdo con el mapa de municipios que la Xunta actualiza diariamente.

Esto significa que en la última semana se han detectado entre 7 y 14 casos de coronavirus en el municipio, que aparece en este mapa coloreado de amarillo --todavía hay otras dos alertas de mayor gravedad: naranja y rojo--.

Además, Rodríguez no sabe si fueron precisamente los positivos en la plantilla del centro médico los que provocaron la elevación del riesgo en el municipio, porque desconoce si las personas contagiadas "son de otro ayuntamiento", ya que allí hay trabajadores de fuera. "Los vecinos me piden información y no la puedo dar, porque no la tengo", ha insistido, al tiempo que ha lamentado que en estos momentos las entidades locales, como "administración más cercana" a los vecinos, "no pueden ayudar" como les gustaría "por no tener esa información".

En cualquier caso, la alcaldesa ha prometido que el Ayuntamiento estará "a disposición del centro de salud, del personal y del Sergas" ante esta situación.