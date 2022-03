Licitan a obra de ampliación da estrada que une Caxadas con Baíñas

Vimianzo. A Deputación da Coruña licita por 1.615.469,64 euros as obras de ampliación e mellora da seguridade da estrada provincial DP 9203 de Caxadas a Baíñas, en Vimianzo. Segundo explicou o presidente provincial, Valentín González, “trátase do maior investimento programado este ano pola área de Vías e Obras”.

As obras permitirán construír unha senda peonil de case dous quilómetros de lonxitude e mellorar o sinuoso trazado actual da vía no núcleo de Padreiro, que presenta curvas perigosas nas que se rexistra unha elevada sinistralidade. A necesidade de acometer unha mellora integral da seguridade deste vial foi unha das cuestións prioritarias que a alcaldesa, Mónica Rodríguez, trasladou ao presidente da Deputación desde o inicio do actual mandato.

Tras as visitas do presidente provincial e o deputado de Obras, José Manuel Pequeño, á zona, a redacción do correspondente proxecto técnico de mellora da seguridade, e o remate das expropacións dos terreos necesarios nas que se investiron 248.239 euros, a Deputación deu este venres luz verde definitiva a esta importante obra coa publicación da licitación, que estará aberta ata o 6 de abril para que as empresas presenten as súas ofertas.

As obras permitirán á veciñanza das vivendas colindantes coa DP 9203 dispor dun novo itinerario peonil accesible e seguro e que os máis pequenos tamén poidan acceder con seguridade ao bus escolar que para na zona.

A senda, de 1,80 metros de ancho e 0,5 de beiravía, discorrerá durante case 2 quilómetros desde o punto quilométrico 0+000 ata o 1+940. A plataforma incluirá ademais unha nova estrutura ao paso do río Castro, onde a existente carece de capacidade para desaugar. O proxecto tamén inclúe a mellora do trazado da estrada no punto quilométrico 4+500, actualmente moi sinuoso, con curvas de radio reducido á altura do núcleo de Padreiro de Abaixo. A través desta medida preténdese que o radio mínimo sexa de 250 metros, cunha sección de plataforma de sete a nove metros pavimentado con mestura bituminosa en quente.