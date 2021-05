O Concello de Muxía segue a traballar no mantemento das instalacións do municipio. Tras a limpeza do depósito municipal de auga do Enfesto, un equipo de operarios municipais realizaron tarefas de acondicionamento do depósito do Alto da Carrúa.

“Complétase, deste xeito, unha posta a punto moi necesaria de dous depósitos importantes para Muxía”, destacan desde o goberno local. Nas referidas intervencións realizouse unha limpeza completa das instalacións e dos lodos depositados.