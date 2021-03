Limpeza de lixo no xardín de Man

CAMELLE. O colectivo Mar de Fábula, coa colaboración da Asociación de Veciños de Camelle, reanuda este domingo as limpezas da ribeira. A súa primeira actuación do ano será, unha vez máis, no Museo Xardín de Man. A cita é ás 12.00 horas, e o obxectivo é “seguir mantendo viva a dignidade da súa memoria na longa espera da reconstrución da súa obra”, segundo Xosé Manuel Barros, portavoz de Mar de Fábula. Formarán dous grupos de seis persoas mantendo as debidas distancias e medidas de protección individuais. Os participantes deberán levar máscara e luvas de traballo. Quenes desexen colaborar poden contactar co colectivo a través do número 608 609042 ou do correo info@mardefabula.es. J. M. R.