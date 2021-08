Los ediles del PP de Fisterra no acuden al pleno en señal de protesta

Fisterra. Los ediles del Partido Popular de Fisterra continúan con su decisión de no acudir a los plenos municipales, en señal de protesta ante la falta de información de las juntas de gobierno.

La formación que lidera José Manuel Traba asegura que llevan desde noviembre de 2020 sin recibir los acuerdos de las reuniones quincenales del equipo de gobierno de coalición PSOE-BNG.

Señalan que han presentado varios escritos en el consistorio y que trasladarán esta “burla á democracia” a la oficina del Valedor do Pobo. Indican que estas actas son importantes para poder realizar su labor como oposición.

En el último pleno se debatía una moción de los nacionalistas en contra del cierre de un aula de educación Primaria en el colegio Areouta de Sardiñeiro. Fue aprobada con el apoyo del PSOE.

Desde el PP expresan su apoyo a la comunidad escolar de Sardiñeiro, ya que creen que la decisión de la Xunta “non é a solución máis axeitada” aunque consideran que “non deben ser os edís do BNG quenes defendan a seguridade contra a COVID na ensinanza, pois levan máis dun ano sen repoñer a praza de bedel no colexio Mar de Fóra, cando máis falta fixo”.

La ausencia del PP fue criticada en redes sociales por el teniente de alcalde y líder del BNG, Xoán Carlos Sar: “Nun pleno no que era importante estar para apoiar ás nais e pais do colexio de Areouta ante a decisión da Xunta de Feijóo e do seu PP, o PP de Fisterra decide non asistir agochándose en escusas”, indicó. x. m. lema