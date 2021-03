Luz verde en Vimianzo a 4,8 millóns de investimento

Vimianzo. A Corporación de Vimianzo aprobou este venres proxectos por un valor de 4.851.385 euros, entre os que destacan o de renovación da iluminación cunha subvención do IDAE, a nova licitación do Servizo de Axuda no Fogar e unha modificación orzamentaria.

Adiante Vimianzo presentou unha enmenda na que cuestionaba os criterios de contratación do cambio de alumeado, a cal foi rexeitada, e os seus edís votaron en contra. Dende o goberno (PSOE) manifestaron que se decide nun balance onde os criterios avaliables mediante xuízos de valor contabilizan 45 puntos, e os de valoración automática supoñen 55, “buscando sempre a mellor relación calidade prezo para obter un bo resultado tanto na obra como no subministro”. Os concelleiros do PP abstivéronse.

Houbo unanimidade na licitación de Servizo de Axuda no Fogar, que se ofrece por catro anos, baixo a fórmula 2+1+1, e suporá un total de 2.175.901,6 euros. Trátase, en palabras do goberno local, dun servizo “prioritario” para a veciñanza máis maior, e queremos que Vimianzo volva a ser un referente nos servizos sociais.”

Tamén se aprobou a modificación orzamentaria presentada polo goberno local, de 375.484,28 euros, que se destinarán á mellora do paseo de Cereixo; o arranxo do firme e ampliación da ponte en Baíñas e de diversos camiños municipais; a reparación da ponte da Casiña; a substitución de nova sinalización viaria e sinaléctica denominativa dalgúns núcleos; o cambio de elementos en diversos parques infantís e a pavimentación dun tramo na Gándara.

Aprobouse tamén a moción presentada por Adiante Vimianzo sobre as alegacións ao parque eólico de Berdoias e a súa estrutura de evacuación por unanimidade, pola “protección do noso patrimonio”, argumentaron os grupos.

O Partido Socialista de Vimianzo presentou tamén unha moción para apoiar a`integración nun CRA das Escolas Unitarias de Carantoña, Carnés, Traba, Castromil, CEIP de Camelle e CEIP de Torrexallóns, que tivo o apoio de todos os grupos.

A alcaldesa, Mónica Rodríguez, ao rematar a sesión, cualificou a aprobación destes proxectos como “un antes e un despois do noso municipio. Son intervencións moi necesarias e coas que realmente daremos un salto cualitativo moi grande, incrementando o benestar das nosas veciñas y veciños”, argumentou.

Lamentou, por outra banda, que “as críticas por parte de Adiante Vimianzo tratando de desestabilizar o traballo por parte do grupo de goberno, evitando dicir en todo momento que estes proxectos son imprescindibles”.