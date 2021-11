Magosto e música coas Abaladeiras en Muxía

COSTA DA MORTE. O Concello de Muxía aposta pola tradición e por reflotar a economía local. Deste xeito, o executivo e a asociación Abaladeiras xuntan forzas para festexar o primeiro magosto tras a pandemia da covid.

O evento será o día 20 a partir das 18.30 horas nunha carpa situado no paseo marítimo da vila. Ademais, reuniranse grupos de música tradicional galega da comarca como se facía antigamente na vila da Barca.

Como novidade e por primeira vez haberá un tren asador no recinto que contará coa maquinaria típica das rúas de grandes cidades. Tanto o acceso ao recinto como as castañas serán de balde para todas as persoas que queiran asistir.

A animación musical correrá a cargo das agrupacións Abaladeiras e Xaramiños do Corpiño, de Muxía; O Cansorriño, Con todo en Banda e Vaiche Boa, de Camariñas; Mar Devalado, de Camelle; e Petaforte, de Pereiriña (Cee).

“Este grupo de goberno traballa a diario porque Muxía sexa referente cultural e porque con actividades de balde coma esta, a veciñanza poda vir e gozar dunha xornada de magosto que quede para o recordo”, enfatizou a concelleira de Cultura, Olalla Benlloch. Tras o acordo, o alcalde, Iago Toba, destacou que “con iniciativas como esta seguimos apostando pola tradición e pola cultura do noso pobo. Ademais, quero agradecer á asociación As Abaladeiras pola disposición en todo momento para xuntar forzas e poder levar levar a cabo este gran evento”.