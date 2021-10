Máis de medio millón de euros para gastos e melloras en Vimianzo

A Corporación de Vimianzo aprobou, por unanimidade, un suplemento de crédito por valor de 518.000 euros para elaborar diversas melloras no municipio. Trinta mil irán destinados a gastos ordinarios, debido á cantidade de tarefas que se están a desenvolver por parte dos equipos de servizos múltiples, albanelería, eléctricos e xardinaría, entre outros. “Grazas ao bo facer do persoal, estes traballos realízanse con moita continuidade, polo que a previsión do goberno local é continuar na liña de intervención no mantemento dos espazos públicos do municipio, substitución de pavimentacións, arranxo de camiños e saneamento, entre outros”, afirman.

Dos restantes 218.000 euros, adicaranse 48.400 euros a dotar dun parque infantil e aparellos biosaudables ao núcleo de Carnés, ademais dun área de xogo con diversos elementos como porterías; 60.000 para acondicionar o núcleo da Bouza; 15.000 para a renovación dos cuartos de baño da escola unitaria de Carantoña; 75.000 para a rehabilitación dos vestiarios do campo de fútbol e 20.000 euros para concretar un incremento no gasto no ámbito do abandono animal, dada a crecente demanda.

O goberno local anuncia, ademais destas melloras, que xa están a traballar “nuns orzamentos do 2022 que continúen na mesma liña dos traballos executados ata o de agora: consensuados coa veciñanza e que contribúan á mellora da imaxe de Vimianzo”, din.