Malestar da veciñanza de Figueroa e Martineto por quedar fóra do POS de Muxía as melloras neses núcleos rurais

O rexeitamento do POS presentado polo goberno local de Muxía (PSOE) e a presentación duns proxectos alternativos por parte da oposición (PP e edís non adscritos) causou malestar entre a veciñanza dos lugares de Figueroa e Martineto, que fixo público un comunicado no que din sentirse “indignados co Partido Popular e todos aqueles que votaron en contra do plan”.

Aseguran que, “a pesar de vivir en dúas zonas rurais e de ser poucos veciños e veciñas, cremos que temos os mesmos dereitos que o resto da veciñanza. Parécenos moi triste que nestes núcleos nos que vivimos, a rapazada non poida nin sequera saír á rúa a xogar coa pelota ou a bicicleta pola cantidade de deficiencias que teñen as nosas estradas e viais. Para máis inri, no verán circulan miles de coches por diante das casas de Martineto, o cal causa que saian pedras disparadas contras as casas producindo danos nas mesmas”.

Outro tema, engaden, “son os nosos coches, indispensables para desprazarnos aos núcleos urbanos próximos e que están a romper por mor das múltiples fochancas que hai por toda a entrada a Figueira. E por suposto, as facturas dos arranxos dos nosos vehículos os pagamos nós, nin o PP nin os tránsfugas”.

Lamentan ademais que a alternativa proposta os “deixa de lado e esquecidos unha vez máis, sen posibilidade de mellorar a nosa calidade vida. Sentímonos estafados, discriminados, indignados e denigrados por unha actitude irresponsable e improvisada. Unha actitude que entendemos allea ás necesidades das persoas que vivimos no rural, que non somos moitas, pero temos as mesmas necesidades que o resto. Esta era a primeira vez en moitos anos que un alcalde miraba por nós e que quería poñer solución aos problemas que aquí acontecen, pero unha actitude irresponsable da oposición bloquea unhas obras que para nós son moi importantes e necesarias”.

Din tamén estar “moi indignados polas formas nas que desde o PP de Muxía se intentaron poñer en contacto con nós para dar explicación do sucedido. Tras querer explicarnos por qué as nosas obras quedaban fora do POS, pretenderon convencernos de que ían intentar que se fixeran cos orzamentos municipais, cando a propia representante do Partido Popular, Sandra Vilela, estivo aquí facendo fotos e manifestou a necesidade innegable de incluír estas obras no Plan Único”.