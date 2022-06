‘Mar de crebas’ chega ás salas de exposición do faro camariñán

Camariñas. Do 1 de xuño ao 05 de xullo a sala de exposicións do faro de cabo Vilán, de Camariñas, que xestiona a Asociación de Empresarios e de Promoción Turística, acollerá a exposición artística Mar de Crebas, promovida por Retoque Retro.

Retoque Retro é unha asociación sen ánimo de lucro en defensa da arte e do medio ambiente con especial atención ao medio mariño. Javier Serantes (escultor), Ana Lee (mestra) e Isabel García (bióloga) forman unha equipa multidisciplinar unida pola sensibilidade artística e pola conciencia medioambiental.

Utilizan a arte para concienciar á sociedade. “O lixo ninguén o quere mirar, cáusanos rexeitamento e culpabilidade. A arte toca a sensibilidade das persoas, serve para abrir os ollos e pararnos a admirar e reflexionar”, afirman dende o colectivo.

O seu ámbito de actuación son as praias. Son crebeiros. Dende hai dez anos percorren as praias galegas seleccionando todo o lixo que poida servir para a súa arte e tamén para coleccionar. Teñen moito coñecemento do lixo que se repite con máis frecuencia nas praias, o cal utilizan para divulgar e sensibilizar. Os interesados poderán coñecer agora o seu labor no faro camariñán. M. LAVANDEIRA