Matrícula na escola Os Vimianziños

O Concello de Vimianzo abriu o prazo de matrícula para o curso 2022-2023 na Escola Infantil Municipal Os Vimianziños. Poderá realizarse de forma telemática na sede electrónica da Administración local ata o 31 de marzo achegando o modelo de solicitude de praza exposto na páxina web municipal, así como o resto de documentación necesaria. Para as persoas que non queiran empregar esta vía, poderán descargar o impreso de matrícula e acudir ao rexistro xeral do concello, de luns a venres, en horario de 9.00 a 14.00 horas, segundo informa a alcaldesa, Mónica Rodríguez.

Entre a documentación necesaria é imprescindible achegar a copia do documento de identidade das persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais e copia do libro de familia completo; certificado de empadroamento da unidade familiar expedido polo Concello de Vimianzo; informe de vida laboral actualizado; no caso de ser persoas traballadoras por conta allea, contratos de traballo ou documentación acreditativa de tempo traballado e copia das tres últimas nóminas; certificación de demanda de emprego das persoas proxenitoras no caso de estar en situación de desemprego; copias certificadas pola Administración Tributaria das declaracións do IRPF; documentos xustificativos da variación de investimentos; certificado do grao de discapacidade e/ou dependencia do neno ou nena para a que se solicita a praza, se é o caso; informe dos servizos especializados na materia sobre a necesidade de integración na escola infantil, no caso de menores con necesidades de apoio educativo; certificado do grao de discapacidade e/ou dependencia das persoas proxenitoras, titores/as ou representantes legais ou doutros membros da unidade familiar, se é o caso; copia da resolución administrativa de acollemento ou de garda con fins adoptivos; certificado de convivencia e, se é o caso, sentenza de separación ou divorcio; informe do equipo técnico da área de Benestar Social, nos supostos nos que sexa necesario por razón da especial situación socioeconómica ou sociofamiliar da unidade familiar; documentación acreditativa de situacións tales como: familia monoparental, familia numerosa, vítima de violencia de xénero, abandono do fogar ou de calquera outra circunstancia socio-familiar alegada.