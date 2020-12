Maxia, música, literatura para pechar o ano en Cee

Cee. A vila de Cee despide o 2020 cunha ampla e variada oferta de actividades culturais. Este sábado, a escritora Concha Blanco, guiou un roteiro literario pola capital municipal. Tamén saíron ás rúas os músicos da Banda Municipal para animar á veciñanza con temas de Nadal.

O domingo chega a Cee o mago Dani Polo, Premio Nacional de Maxia e Premio Ali Bongo en Francia, para presentar o espectáculo Enmagiarte. A cita é ás 18.00 horas no Auditorio Baldomero Cores. O prezo das entradas é de entre 3 e 5 euros.

O luns, día 28, A Xanela do Maxín presentará U-la Lúa?, e o martes, día 29, volve a maxia con Deimi, o mago do Ribeiro, que fará gozar a pequenos e maiores con Apren-Deimi. As dúas actuacións será no auditorio ás 18.00 horas.

E para rematar a programación deste ano, o martes día 29, a escritora María Lado presentará na vila da Xunqueira a obra Gramo Stendhal, un poemario publicado pola editorial Apiario centrado na furia necesaria para vivir en tempos de crise. O actos comezará ás 20.15 horas no auditorio. J. M. R.