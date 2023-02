Mazaricos saca peito cun vídeo que tivo 112.000 visitas en 15 días

Mazaricos. O Concello de Mazaricos publicou en redes sociais o vídeo #IstoéMZ coincidindo coa celebración da Feira Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, evento no cal participou unha delegación mazaricá o pasado día 19. Dende esa data, a peza audiovisual acadou un total de 112.000 visualizacións.

No vídeo, un grupo de veciñas e veciños de Mazaricos expoñen, con moi bo humor, as cousas que vale a pena coñecer na localidade e os motivos polos que lles gusta vivir nela. Non faltan lugares emblemáticos, como as fervenzas, ou manxares, como a carne, o pan ou as filloas.

A peza, que apela a unha serie de valores materiais e inmateriais que caracterizan a Mazaricos como lugar de residencia e destino turístico, acadou xa durante as primeiras horas as 50.000 visualizacións. Dende aquela, a viralidade do contido permitiu duplicar esa cifra e levar o nome e as imaxes de Mazaricos ás pantallas de milleiros de persoas. O concelleiro de Turismo, Jorge Sanmartín, amosouse satisfeito polo éxito da peza e agradeceu a participación dos veciños e veciñas que aparecen no escaso minuto de metraxe, como Ara Nieto, a gañadora do concurso Recantos do programa Luar da TVG. redacción